Silberpreis weiter über 21 Dollar – Anleger atmen nach Fed-Minutes auf

Der Silberpreis kann einen Tag nach Veröffentlichung der sogenannten „Fed-Minutes“ wieder zulegen. „Fast alle“ Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss hätten sich auf der vergangenen Sitzung für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte ausgesprochen, hieß es.

Laut IG-Indikation kostet eine Unze am Mittag rund 21,60 Dollar und damit 0,31 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Großteil der Mitglieder sprachen sich für 25-Basispunkte-Zinsschritt aus

„Fast alle Teilnehmer stimmten darin überein, dass es angemessen sei, den Zielbereich des Leitzinses um 25 Basispunkte zu erhöhen“, hieß es in den Mitschriften.

Anleger klopften die Papiere in gewohnter Manier nach geldpolitischen Hinweisen ab. Investoren könnten diese so interpretiert haben, dass sich die Fed auf ein mögliches Ende im Zinserhöhungszyklus zubewegen könnte. Zuletzt hatte der Währungshüter das Tempo gedrosselt und die Zinsen nur noch um 25 Basispunkte angehoben. Auf der Gegenseite lässt die Fed allerdings offen, wie viele Zinsschritte in Zukunft in Erwägung gezogen werden sollen, um die Inflation weiter einzudämmen.