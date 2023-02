TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Februar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (10.45 Pk, 8.00 Analystencall) 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 09:30 DEU: Rolls Royce Power Systems, Jahres-Pk 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Palfinger, Bilanz-Pk, Wien TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEN CHE: ABB Group, Geschäftsbericht ITA: Juventus Football Club, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/23 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 02/23 08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 2022 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Dezember und Jahr 2022 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 03/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/23 09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande EUR: S&P Ratingergebnis Nordrhein-Westfalen, Österreich EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich SONSTIGE TERMINE 08:45 IND: G20-Finanzminister-Treffen. Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten treffen sich in Indien. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine könnte sie dabei unter anderem die hohe Verschuldung von armen Ländern beschäftigen; unter anderem mit Pk von Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Lindner (8.45) 09:00 DEU: BGH prüft: Brauchen Wohnungseigentümer nach neuem Recht für jede bauliche Veränderung einen Beschluss der Gemeinschaft?, Karlsruhe DEU: Verkündung einer Entscheidung des Landgerichts Detmold im Fall der Klage eines Bio-Bauern aus Detmold gegen VW, Detmold ITA: Italiens Telekommunikationskonzern Tim berät weiter über Angebot von KKR, Rom EST: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Nato-Generalsekretär Stoltenberg besuchen Estland UKR: Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine + Lage in den Kampfgebieten + UN-Sicherheitsrat trifft sich zum Jahrestag des Einmarschs + Japan hält Online-Treffen der G7 ab, Selenskyj sollte dazu eingeladen werden + Pk Bundeskanzler Olaf Scholz im Anschluss an die G7-Videokonferenz (16.30) + Parlamentarische Versammlung der OSZE tagt ein Jahr nach Kriegsbeginn

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi