Zwölf-Monats-Hoch bei Fabasoft in greifbarer Nähe

Das Interesse der Börsenhändler war heute geweckt. Das Volumen bei Fabasoft war stark überdurchschnittlich.

Mit einem Eröffungskurs von 20,45 € startend, ging es heute für die Fabasoft-Aktie um 0,25 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Gewinn von 1,24%.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 20,55 € für das Papier bekommen können. Ein wenig fangen konnte sich die Fabasoft-Aktie heute also immerhin. Gestern noch hatte das Minus von -5,39% bei den Anlegern für Verunsicherung gesorgt. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Fabasoft-Aktie um dramatische -35,08% abwärts.