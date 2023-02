Bafin setzt Sonderbeauftragten bei Flatex Degiro ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Online-Broker Flatex Degiro muss auf Anordnung der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin schwerwiegende interne Mängel im Risikomanagement und in der Geldwäscheprävention beseitigen.

Aus diesem Grund bestellt die Bafin einen Sonderbeauftragten, der nun die Umsetzung der Vorgaben überwachen soll, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Das Unternehmen befinde sich aktuell in der Konzipierung sowie Umsetzung erster Maßnahmen zur Behebung der Mängel, teilte ein Sprecher von Flatex Degiro mit. "Dass die Bafin hierfür einen Sonderbeauftragten eingesetzt hat, empfinden wir als ausgesprochen hilfreich, um von Anfang an eine enge Begleitung der Projekte zu gewährleisten."

Zudem hatten die Aufseher der Flatex Degiro Bank Anfang Februar ein Bußgeld von 1.050.000 Euro aufgebrummt, weil das Institut gegen bankaufsichtsrechtliche Bestimmungen verstoßen habe. Die Flatex-Aktien lagen am Mittag rund sechs Prozent im Minus. Bereits im September vergangenen Jahres hatte die Bafin zusätzliche Eigenmittel bei dem Frankfurter Finanztechnologieunternehmen angefordert. Flatex hatte die Investoren im Laufe des vergangenen Jahres über die Sonderprüfung der Aufseher und über die daraus erfolgten Anforderungen informiert.

(Bericht von Marta Orosz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)