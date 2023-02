DAX leichter | BASF baut Stellen ab | Kurssprung Beyond Meat | Was macht Moderna

Der DAX kann heute nicht an die Gewinne des Vortages anknüpfen und gibt am letzten Handelstag der Woche leicht nach. Damit ist er von den Wochenhochs, die gestern noch angelaufen wurden, zum Mittag rund 80 Punkte entfernt und konsolidiert übergeordnet weiter im großen Zeitrahmen. Ab welcher Schwelle wird diese Konsolidierung in eine Korrektur münden?

Mit Ingmar Königshofen blicken wir auf das übergeordnete Chartbild und haben vor allem das Sentiment im Blick. Es sinkt leicht, in den USA übrigens ebenso wie bei "unserem" Sentiment-Indikator, den wir regelmäßig mit einbinden.

Bei einigen Aktien gab es wieder Überraschungen von den Quartalszahlen. Als Vertreter haben wir Beyond Meat heute im Programm, die nachbörslich nach der Vorlage ihrer Daten um 14 Prozent angestiegen sind. Dabei ist der Umsatz nicht das einzige Kriterium, welches man bei der Analyse hinzuziehen sollte.

Bei BASF wird nun versucht, mit Stellenkürzungen und dem Auslaufen des Aktienrückkaufprogramms die Effizienz zu steigern. Gelingt dies und wie reagiert der Aktienkurs?

Die Biotech-Branche haben wir ebenfalls heute mit im Programm und dabei den Vertreter Moderna unter der Lupe. Auch hier gab es Geschäftszahlen, die bei der Aktie aber keine Freude auslöste. Man darf offen fragen, welche Produkte für einen Umsatzschub sorgen können, und wann diese zum Umsatz beitragen.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.