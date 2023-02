Der Börsentag endet bei Uniqa Insurance Group mit einem Plus von 0,50%

Uniqa Insurance Group wurde heute vermehrt gehandelt; der Preis bewegte sich nach oben.

Der Tagesgewinn von 0,04 € bei Uniqa Insurance Group entspricht einer Kurssteigerung von 0,50%. Diesen Zuwachs konnte die Uniqa Insurance Group-Aktie heute zwischen ihrem Vortagesschlusskurs von 7,96 € und ihrem Schlusskurs von 8,00 € verzeichnen.

Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Aktienkurs bei 7,96 €.

Offenbar etabliert sich bei Uniqa Insurance Group ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,14% an.

Ein Blick auf die vergangenen 12 Monate zeigt einen kumulierten Gewinn von beachtlichen 11,11% bei Uniqa Insurance Group.