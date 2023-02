Devisen: Euro notiert stabil bei 1,06 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitagmorgen stabil an der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0598 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0616 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende dürften am Devisenmarkt vor allem Konjunkturdaten aus den USA von Interesse sein. Veröffentlicht wird etwa das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE. Zudem werden Zahlen zu den Konsumausgaben, zur Verbraucherstimmung und vom Immobilienmarkt erwartet. In Deutschland stehen ebenfalls Umfrageresultate zur Konsumstimmung und Wachstumsdaten auf dem Programm./bgf/jha/