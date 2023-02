Die DEWA lädt Forscher und Wissenschaftler ein, ihre Forschungsarbeiten für die Teilnahme an der ersten MENA-Solarkonferenz 2023 einzureichen

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat Forscher und Wissenschaftler eingeladen, ihre Forschungsarbeiten für die erste Solarkonferenz für den Nahen Osten und Nordafrika 2023 einzureichen, die vom 15. bis 18. November 2023 von der DEWA veranstaltet wird. Die DEWA nimmt die Beiträge bis zum 30. April 2023 entgegen über https://mbrsic.ae/en/mena-sc.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005233/de/

DEWA invites researchers and scientists to submit their research papers to participate in the first MENA Solar Conference 2023 (Photo: AETOSWire)

Die Forschungsarbeiten decken ein breites Themenspektrum ab, darunter unkonventionelle und neue Konzepte für zukünftige Technologien, Silizium-Photovoltaik-Materialien und -Geräte, Perowskit- und organische Materialien und Solarzellen, PV-Module und PV-Systemzuverlässigkeit in der MENA-Region, Solarressourcen für PV und Prognosen sowie Leistungselektronik und Netzintegration.

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO der DEWA, unterstrich, dass es sich bei der Konferenz um die erste wissenschaftliche und technische Konferenz dieser Art in der Region handelt, die auf Photovoltaiksysteme spezialisiert ist. Al Tayer wies darauf hin, dass die Konferenz in Verbindung mit der Ausstellung für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX) und der Dubai Solar Show 2023 stattfinden wird. Die DEWA veranstaltet die größte Messe für Wasser-, Energie-, Nachhaltigkeits- und Innovationstechnologien in der Region und damit eine der größten Fachmessen weltweit. Die gleichzeitige Durchführung der beiden Veranstaltungen ist ein zusätzlicher Impuls, um Entscheidungsträger, Beamten und Forscher aus der ganzen Welt zu versammeln und die neuesten innovativen Technologien, Praktiken und Experimente in den Bereichen Nachhaltigkeit sowie erneuerbare und saubere Energien vorzustellen.

Waleed Bin Salman, Executive Vice President of Business Support and Excellence der DEWA, erklärte, dass sich die MENA Solar Conference 2023 auf alle Einsatzbereiche von Photovoltaiksystemen, -geräten und -materialien konzentriert, von der Grundlagenforschung bis hin zu kommerziellen Anwendungen. Die Konferenz beinhaltet eine Reihe fachspezifischer Podiumsdiskussionen, an denen mehrere Experten und Fachleute aus aller Welt teilnehmen. Ein spezialisierter Fachausschuss wird die Forschungsarbeiten bewerten, die auf der Konferenz vorgestellt werden sollen.

Weitere Informationen über die MENA-Solarkonferenz und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://mbrsic.ae/en/mena-sc

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005233/de/

Dubai Electricity and Water Authority Khuloud Al Ali, +971563974965 Media@dewa.gov.ae