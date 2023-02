Ein guter Börsentag bei At & T

Trotz des vergleichsweise schwachen Interesses legte der Aktienpreis von At & T heute zu. Insgesamt 1,96% Zugewinn hatte die At & T-Aktie heute zu verzeichnen, nachdem sie bei 31,05 € gestartet war. Absolut legte sie 0,60 € zu, um schließlich 31,25 € zu erreichen. Auf dem Tageshoch hätte man auch 31,55 € für das Papier bekommen können. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At & T-Aktie um dramatische -34,90% abwärts.