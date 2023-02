EUR/USD knickt nach PCE-Daten ein – Deutsche Wirtschaft schrumpft in Q4

Das Währungspaar EUR/USD ist unmittelbar nach Bekanntgabe der heiß ersehnten PCE-Daten eingeknickt. Dass der Inflationsdruck höher ausfällt als erwartet, nährt in diesem Zusammenhang die schwelenden Inflations- und Rezessionssorgen.

Laut IG-Indikation notiert der Euro gegenüber dem Dollar am Nachmittag bei 1,055 Dollar und damit rund 0,32 Prozent in der Minuszone.

PCE-Daten stärker als erwartet – Anleger auf der Hut

Die sogenannten PCE-Daten (Personal Consumption Expenditure) fielen indes stärker aus erwartet. Im Januar legten diese gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent zu und damit stärker als gedacht (0,4 Prozent). Auf Jahressicht kletterten die Werte um 4,7 Prozent und damit ebenfalls kräftiger als im Vorfeld prognostiziert. Im Vorjahresmonat lag der Wert noch bei 4,4 Prozent.