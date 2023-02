Mayr-Melnhof Karton: -1,03% Verlust

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Minus. Bei Eröffnung stand die Aktie noch bei 156,00 €. Der Aktienkurs fiel dann im Laufe des Tages um -1,03%, um bei Börsenschluss bei 154,40 € zu landen.

Zwar gab es auch heute wie Donnerstag einen negativen Kursverlust, jedoch bewegte sich der Kurs nur innerhalb der Schranken des Vortages.

Am Ende des Tages war dann auch keine Erholung in Sicht. Der Tagesschlusskurs war schließlich auch der Tagestiefstkurs. Somit verzeichnet Mayr-Melnhof Karton nun schon zum wiederholten Mal in Folge eine negative Kursentwicklung. Die Verluste der letzten Monate häufen sich weiter an. Zusammen mit dem heutigen Ergebnis hat die Mayr-Melnhof Karton-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -7,32% eingebüßt.