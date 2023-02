Modi fordert von G20-Finanzministern mehr Beachtung für arme Länder

NEU DELHI/BENGALURU (dpa-AFX) - Indiens Premierminister Narendra Modi hat die Finanzminister der wichtigen Industrie- und Schwellenländer (G20) aufgefordert, sich auf die ärmsten Menschen der Welt zu fokussieren. Das sagte er in einer Videobotschaft am Freitag. "Sie repräsentieren die Führung der globalen Finanzen und Wirtschaft in einer Zeit, in der die Welt große wirtschaftliche Schwierigkeiten erlebt", ermahnte Modi die Minister. Die Vertreter beraten derzeit im indischen Bengaluru über finanzpolitische Probleme wie die Schuldenkrise vieler armer Staaten. Indien sieht es als eine Hauptaufgabe seiner G20-Präsidentschaft, Lösungen dafür zu finden.

"Nahrungsmittel- und Energiesicherheit wurden zu Hauptproblemen rund um die Welt", sagte Modi. Mehrere Nachbarländer Indiens kämpfen mit Wirtschaftsproblemen nach der Corona-Pandemie und wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs. Sie hoffen auf Hilfe des Internationalen Währungsfonds (IWF). Laut Modi ist das Vertrauen in internationale Finanzinstitutionen untergraben./asg/DP/mis