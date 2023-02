OTS: enomyc / enomyc: Investorensuche für surf4shoes erfolgreich beendet (FOTO)

enomyc: Investorensuche für surf4shoes erfolgreich beendet (FOTO) Hamburg (ots) - enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand, hat den Investorenprozess für den Online-Schuhhändler surf4shoes GmbH abgeschlossen. Der entsprechende Kaufvertrag ist in der vergangenen Woche unterzeichnet worden. Der insolvente Schuhhändler wird zum 1. März 2023 von einer Tochtergesellschaft der Commertunity AG übernommen. Das Unternehmen ist auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Marken und Geschäftsmodellen im Onlinehandel spezialisiert. Die 2006 gegründete surf4shoes GmbH ist mit ihrem Markenschuh-Angebot mit einem eigenen Onlineshop sowie auf mehr als 25 Onlineplattformen in rund 20 europäischen Märkten präsent. Die Gesellschaft erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro. Im September 2022 hatte das Unternehmen vorläufige Insolvenz anmelden müssen. Als Insolvenzverwalter wurden RA Michael Pluta und RA Ilkin Bananyarli von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH bestellt. Der Auftrag für den Investorenprozess ging an enomyc. Die Suche nach einem geeigneten Käufer konnte jetzt unter Federführung von Robert Neufeld, Partner und Head of Distressed M&A bei enomyc, und Dr. Tim Bauer als Director, mit der Veräußerung an die Commertunity AG erfolgreich abgeschlossen werden. "Die Suche nach einem Investor war sehr stark durch das derzeit schwierige wirtschaftliche Umfeld geprägt", so Robert Neufeld. "Umso mehr freuen wir uns, mit der Commertunity AG einen Investor gefunden haben, der alle Arbeitsplätze erhalten und der surf4shoes gute Perspektiven bieten will." Commertunity-Vorstand Bastian Huse und Philipp Fliegner haben langjährige Erfahrung im Kauf von Unternehmen und Beteiligungen. "surf4shoes ist im Onlinehandel gut vertreten. Damit ergänzt die Akquisition unser Portfolio perfekt", so Huse. Über enomyc: enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.200 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 neunmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 fünfmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet. Pressekontakt: Cathleen Möbius, Head of Marketing M +49 162 2544 592 T +49 40 300359-77 Neuer Wall 57 20354 Hamburg mailto:moebius@enomyc.com http://www.enomyc.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/5449377 OTS: enomyc