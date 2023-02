Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Streit um die Kindergrundsicherung

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Streit um die Kindergrundsicherung:

"Die Schärfe der Kindergrundsicherungsdebatte kommt einigermaßen überraschend. Und die sagt mehr über die bedenklichen Funktionsschwächen der Ampel als über verschiedene Vorstellungen von Gerechtigkeit oder haushaltspolitische Realitäten. Das Thema, so sollte man meinen, bietet doch eigentlich genug Ansätze dafür, dass jeder der drei Partner mit einem Gewinn rausgehen könnte: Digitalisierung, Entbürokratisierung, Zugänglichkeit lauten die Stichworte. (...) Gut sieht in der Sache jedenfalls niemand aus: Die Grünen haben ihren Vorstoß nicht sorgfältig genug geplant, die FDP wirkt wie ein hartherziger Neinsager und was die SPD will, bleibt wieder mal nebulös. Scheitert das Ganze, gibt es aber weit mehr Verlierer als die drei Ampel-Partner: Die betroffenen Kinder und ihre Familien nämlich."/yyzz/DP/he