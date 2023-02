Selenskyj verspricht zum Jahrestag des Krieges den Sieg der Ukraine

Kiew (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verspricht zum Jahrestag des Kriegsbeginns den Sieg seines Landes.

"Wir werden alle besiegen", sagte er am Freitag in einem Video mit dem Titel "Jahr der Unbesiegbarkeit". In der 15-minütigen Ansprache, die mit feierlicher Musik unterlegt ist, erinnert er an den 24. Februar 2022, als Russland seine Invasion in die Ukraine begann. "Vor genau einem Jahr habe ich mich gegen sieben Uhr morgens von genau diesem Ort mit einer kurzen Mitteilung an Euch gewandt, sie war nur 67 Sekunden lang", sagte Selenskyj. Es sei der schwierigste Tag in der jüngeren Geschichte der Ukraine gewesen. Es gebe kaum jemanden, der nicht einen geliebten Menschen verloren habe. Doch das ukrainische Volk stehe zusammen.

Westliche Militärvertreter gehen davon aus, dass es auf beiden Seiten mehr als 100.000 Tote oder Verletzte gegeben hat. Zudem wird vermutet, dass Zehntausende Zivilisten getötet wurden. Millionen flohen.

Selenskyj beschrieb das vergangene Jahr als eines von Widerstand, Mut, Schmerz und Einheit. "Die wichtigste Schlussfolgerung ist: Wir haben überlebt. Wir wurden nicht besiegt. Und wir werden alles dafür tun, dieses Jahr zu gewinnen!"

