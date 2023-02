WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 09. März:

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (10.45 Pk, 8.00 Analystencall) 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 09:30 DEU: Rolls Royce Power Systems, Jahres-Pk 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Palfinger, Bilanz-Pk, Wien TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEN CHE: ABB Group, Geschäftsbericht ITA: Juventus Football Club, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/23 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 02/23 08:00 DEU: Privatkonsum Q4/22 08:00 DEU: Staatsausgaben Q4/22 08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 2022 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Dezember und Jahr 2022 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 03/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/23 09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande EUR: S&P Ratingergebnis Nordrhein-Westfalen, Österreich EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich SONSTIGE TERMINE 08:45 IND: G20-Finanzminister-Treffen. Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten treffen sich in Indien. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine könnte sie dabei unter anderem die hohe Verschuldung von armen Ländern beschäftigen; unter anderem mit Pk von Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Lindner (8.45) 09:00 DEU: BGH prüft: Brauchen Wohnungseigentümer nach neuem Recht für jede bauliche Veränderung einen Beschluss der Gemeinschaft?, Karlsruhe DEU: Verkündung einer Entscheidung des Landgerichts Detmold im Fall der Klage eines Bio-Bauern aus Detmold gegen VW, Detmold ITA: Italiens Telekommunikationskonzern Tim berät weiter über Angebot von KKR, Rom EST: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Nato-Generalsekretär Stoltenberg besuchen Estland UKR: Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine + Lage in den Kampfgebieten + UN-Sicherheitsrat trifft sich zum Jahrestag des Einmarschs + Japan hält Online-Treffen der G7 ab, Selenskyj sollte dazu eingeladen werden + Pk Bundeskanzler Olaf Scholz im Anschluss an die G7-Videokonferenz (16.30) + Parlamentarische Versammlung der OSZE tagt ein Jahr nach Kriegsbeginn -------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Brain Biotech, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AB Foods, Q2 Umsatz 17:50 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen 22:00 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Jahreszahlen ITA: Saipem, Jahreszahlen DEU: Deutsche Börse: Folgende Änderungen in den Indizes werden wirksam: DAX raus: Linde, dafür rein: Commerzbank MDAX raus: Commerzbank, dafür rein: Nordex SDAX raus: Nordex, dafür rein: Deutsche Beteiligungs AG TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 02/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 01/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/23 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 02/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/23 SONSTIGE TERMINE 08:00 GBR: Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem gibt die neuen Höchstpreise für Gas- und Stromeinheiten bekannt, London 12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären, Karlsruhe ESP: Mobile World Congress, Barcelona SWE: Informelles Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Transport und Energie, Stockholm BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1. Tag), Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen (9.30 Call) 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen (9.00 Call, 10.30 Pk Zürich) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Jahreszahlen 10:00 DEU: Ahlers AG, Bilanz-Pk (online), Herford 10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Halbjahreszahlen 17:40 DEU: Alstria, Jahreszahlen 18:00 NLD: ASM International, Q4-Zahlen 18:10 DEU: Patrizia, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Ferrovial, Jahreszahlen FRA: Atos, Jahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: HP Inc., Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 01/23 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/23 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 01/23 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/23 08:00 DNK: BIP Q4/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: BIP Q4/22 08:00 TRK: BIP Q4/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 01/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 02/23 09:00 CHE: BIP Q4/22 10:00 POL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 01/23 12:00 PRT: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 12/22 15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die deutsche Kautschukindustrie, Fulda 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (2. Tag), Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 01. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Jahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen (8.30 Pk) 07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (detailliert) (7.00 Analystencall) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin Lagonda, Jahreszahlen 11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Geschäftsbericht 22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Tesla, Investor Day USA: Pkw-Absatz 02/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/23 08:00 DEU: Reallöhne (endgültig) Q4/22 und Gesamtjahr 2022 08:00 DEU: Tarifindex Q4/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 01/23 09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/23 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/23 12:00 PRT: Industrieproduktion 01/23 14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 01/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesbank, Geschäftsbericht 2022 09:00 DEU: «Finanzplatztag» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt/M. 10:00 DEU: Zukunftstag Mittelstand mit den Bundesministern Svenja Schulze, Hubertus Heil, Christian Lindner und Volker Wissing 13:00 DEU: Bundestag mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in der Regierungsbefragung IND: G20-Außenminister-Treffen in Indien, Delhi HINWEIS KOR: Börsenfeiertag --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 02. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Pk) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen 07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (8.00 Analystencall, 9.30 h Pk) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Jahreszahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (10.30 Pk) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen 08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen (8.30 h Analystencall) 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen 08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen 08:00 GBR: Subsea 7, Q4-Zahlen 13:00 DEU: Deutsche Bank, Nachhaltigkeitstag 13:30 DEU: GLS-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 18:15 USA: Universal Music Group, Jahreszahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk DEU: SAP, Geschäftsbericht ITA: Piaggio, Jahreszahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Broadcom, Inc., Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q4/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/23 11:00 EUR: Verbaucherpreise 02/23 11:00 ITA: Verbaucherpreise 02/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/23 11:00 EUR: Verbaucherpreise 02/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zu Schuldneratlas Berlin Brandenburg 2022, Berlin 10:00 DEU: Landgericht Berlin verkündet Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken, Berlin BEL: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 03. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 01/23 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE Z,EITANGABE DEU: Allianz Geschäftsbericht DEU: Pkw-Neuzulassungen 02/23 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 02/23 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/23 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 01/23 08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 01/23 09:15 ESP: PMI Dienste 02/23 09:45 ITA: PMI Dienste 02/23 09:50 FRA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/23 15:45 USA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 02/23 EUR: Fitch zu Serbien und der Slowakei EUR: Moody's zu Moldawien, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und der Schweiz EUR: S&P zu Polen SONSTIGE TERMINE DEU/USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 06. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 USA: Fastenal, Umsatz 02/23 TERMINE KONJUNKTUR 07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen 08:30 CHE: Verbraucherpreise 02/23 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 03/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/23 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (endgültig) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 07. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (9.00 Pressecall) 07:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen 07:30 FRA: Somfy, Jahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen 08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen 09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen 10:00 DEU: Traton SE, Jahres-Pk 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung, Basel 10:00 DEU: Decathlon, Bilanz-Pk, Plochingen 10:30 DEU: Roche GmbH, Jahresmediengespräch, Mannheim 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk 2023, Koblenz 13:00 DEU: Lufthansa Technik, Online-Jahres-Pk TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 02/23 07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 02/23 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 02/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 01/23 11:00 GRC: BIP Q4/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (endgültig) 21:00 USA: Konsmentenkredite 01/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Intec - Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Leipzig GBR: Die britische Regierung will ihre neue Verteidigungsstrategie vorstellen, London --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 08. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Swiss Steel, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.30 h Pk online) 10:30 DEU: LBBW, Bilanz-Pk (auch online), Stuttgart 15:00 CHE: Logitech, Investorentag TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SV Sparkassen-Versicherung, Jahreszahlen AUT: Andritz, Jahreszahlen FRA: Thales, Jahreszahlen FRA: Vivendi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 01/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/23 11:00 EUR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/22 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/22 (endgültig) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/23 14:30 USA: Handelsbilanz 01/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Tarifverhandlungen für Bäckerinnen und Bäcker --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 09. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Rieter, Jahreszahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht 07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: VCI Quartalsbericht und Jahreszahlen für 2022 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen ITA: Leonardo, Jahreszahlen ITA: Autogrill, Jahreszahlen ITA: Prada, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/23 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/23 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Frankfurt/M. 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu wettbewerbsrechtlichen Nachprüfungen der EU-Kommission bei Unternehmen, Luxemburg 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn, Luxemburg 11:00 DEU: Online-Pressegespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (gdv) zur Lage der IT-Sicherheit in Handel & Logistik, Berlin SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Stockholm ---------------------------------------------------------------------------------------

