ALPHABET - Willkommen in der Risikozone

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 89,350 $ (Nasdaq)

Anfang November letzten Jahres war die Aktie von Alphabet bereits unter das frühere Allzeithoch bei 86,65 USD eingebrochen und konnte in letzter Sekunde vor weiteren Abgaben bewahrt werden. Die anschließende Erholung stoppte im Bereich des früheren Zwischentiefs bei 102,20 USD und die Aktie krachte erneut auf 86,65 USD zurück. Hier gelang ein zweiter Anstieg, der kurzzeitig sogar über die Hürden bei 100,53 und 102,20 USD führte.

Allerdings war dieser Ausbruch nur von kurzer Dauer und seit dem 08. Februar setzt die Aktie in hohen Tempo wieder an den Support bei 86,65 USD zurück. An dieser Stelle könnte es jetzt dennoch zu einer Erholung kommen, die durchaus wieder bis 95,00 USD führen kann. Damit würde auch die Chance steigen, dass sich die Aktie seit Ende Oktober in einer Seitwärtskorrektur befindet, die den Abwärtstrend der letzten Monate beendet.

Unter 86,65 USD sind die Bullen in höchster Not

Brechen die Anteile von Alphabet dagegen jetzt oder nach einer solchen Erholung unter 86,65 USD ein, wäre dies ein Zeichen dafür, dass sich der Abverkauf seit August 2022 fortsetzt. Neue Zweijahrestiefs wären damit wahrscheinlich. Ein solcher Einbruch hätte ein übergeordnetes Abwärtsziel bei rund 78,50 USD. Damit könnte im Bereich des früheren Rekordhochs aus dem Jahr 2020 bis 76,60 USD der nächste Bodenbildungsversuch starten.

Charttechnisches Fazit: Sollte den Bullen jetzt ein vorzeitiges Ende der steilen Verkaufswelle bei 86,65 USD misslingen, sollte man sich auf neue Jahrestiefs und einen Abverkauf bis rund 78,50 USD einstellen. Von einer Trendwende kann aktuell erst bei Kursen über 102,20 USD gesprochen werden.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)