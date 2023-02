Arbeitsagenturen erwarten positive Entwicklung am Arbeitsmarkt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die örtlichen Ableger der Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnen trotz wirtschaftlicher Eintrübung mit einer positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

In der monatlichen Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) äußerten sich die Arbeitsagenturen zunehmend optimistisch, wie das Forschungsinstitut der BA am Montag mitteilte. "Die Arbeitsmarktaussichten in Deutschland hellen sich weiter auf", sagte Enzo Weber vom IAB. Das aus der Umfrage errechnete Arbeitsmarktbarometer verzeichnete den vierten Anstieg in Folge auf nun 103,3 Punkte. Die Arbeitsagenturen rechnen demnach in den nächsten Monaten mit einem starken Wachstum der Beschäftigung und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.

