ARES Cyber Intelligence geht eine strategische Partnerschaft mit Stellar Cyber

ARES Cyber Intelligence und Stellar Cyber - eine großartige Partnerschaft für intelligente Security Operation Services in DACH!

"Das Jahr 2023 beginnt mit einer sensationellen Nachricht", sagt Jürgen Weiss, CEO von ARES-CI. "Wir haben uns nach einem langen Evaluierungsprozess für Stellar Cyber als unsere SOC-Technologie entschieden. Die Stellar Cyber Open XDR Platform ermöglicht es uns, Kunden durch bestehende EDR-Lösungen schnell in unser SOC einzubinden und die SOC-Services weiter auszubauen, um einen ganzheitlichen Blick auf die Sicherheitslage zu erhalten. Wir vereinfachen den Arbeitsaufwand für unsere Analysten, erhöhen die Produktivität und können Ressourcen effizienter einsetzen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ARES als strategischem MSSP in der DACH-Region. ARES verfügt über ein umfangreiches Wissen und Know-how in der DACH-Region, und wir glauben, dass diese Partnerschaft es vielen Organisationen ermöglichen wird, von der Stellar Cyber Open XDR Platform zu profitieren und das Unternehmensrisiko durch die frühzeitige und präzise Identifizierung und Behebung aller Angriffsaktivitäten zu reduzieren, während gleichzeitig die Kosten gesenkt, Investitionen in bestehende Tools beibehalten und die Produktivität der Analysten beschleunigt werden", erklärt Miri Varbitzky, VP Sales Central & South EMEA bei Stellar Cyber.

Über Stellar Cyber:

Die Stellar Cyber Open XDR Plattform bietet umfassende, einheitliche Sicherheit ohne Komplexität und befähigt schlanke Sicherheitsteams jeglicher Qualifikation, ihre Umgebungen erfolgreich zu sichern. Mit Stellar Cyber reduzieren Unternehmen das Risiko durch frühzeitige und präzise Identifizierung und Beseitigung von Bedrohungen, während sie gleichzeitig die Kosten senken, Investitionen in bestehende Tools beibehalten und die Produktivität der Analysten verbessern, was zu einer 8-fachen Verbesserung der MTTD und einer 20-fachen Verbesserung der MTTR führt. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie unter www.stellarcyber.ai.

Über ARES-CI:

ARES Cyber Intelligence ist ein führender MSSP für hochmoderne Cybersicherheitslösungen und bekannt für sein DFIR-Team. Unser Expertenteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre wertvollen Unternehmenswerte, Daten und Netzwerke vor den sich entwickelnden Bedrohungen des digitalen Zeitalters zu schützen. Wir bieten eine umfassende Palette von Dienstleistungen und Tools, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie Ihre Systeme vor böswilligen Akteuren schützen, Ihr Netzwerk auf verdächtige Aktivitäten überwachen oder auf eine Anomalie reagieren möchten. ARES verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um einen Schritt voraus zu sein. Nehmen Sie Kontakt auf und vertrauen Sie auf ARES Cyber Intelligence, besuchen Sie www.ares-ci.com

Stephen Garrison sgarrison@stellarcyber.ai