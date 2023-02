Auch 2023 gilt für Aktien: Die Mischung macht’s!

„Diversification is the only free lunch!“ – Ein Zitat des Nobelpreisträgers Harry Markowitz, das Anleger auch dieses Jahr unbedingt im Hinterkopf behalten sollten.

Diversifikation bezeichnet bei der Aktienanalage die Verteilung des investierten Kapitals auf mehrere Titel aus mehreren Branchen und Ländern. Wer sein gesamtes Vermögen in eine einzelne Aktie investiert, ist komplett von deren Performance abhängig. Mit der Verteilung des Kapitals auf mehrere Unternehmen sinkt das Verlustrisiko.

Was ist bei der Diversifikation zu beachten?

Doch aufgepasst, mehr Aktien implizieren nicht immer eine bessere Diversifikation. Viele Studien kommen zu dem Ergebnis, dass ab einer Anzahl von ca. 30 Titeln die Aufnahme von weiteren Aktien keinen entscheidenden Diversifikationseffekt mehr erzielt. Zudem muss stets die Korrelation der Unternehmen im Blick behalten werden. Vereinfacht ausgedrückt: Es sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass die ausgewählten Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern stammen. Dies macht die Gesamtentwicklung des Depots unabhängiger von Effekten, die nur einzelne Sektoren betreffen und senkt somit das Risiko.

In den letzten Jahren vernachlässigten viele Privatanleger die Diversifikation. Getrieben von der Nullzinsphase und prominenten Investoren à la Cathie Wood nahmen Wachstumstitel, meist aus der Tech-Branche, einen immer größeren Anteil in vielen Depots ein. Das Credo lautete: Wachstum, Wachstum, Wachstum! Die Profitabilität der Unternehmen geriet immer mehr in den Hintergrund. Lange Zeit gab die Performance den Anlegern recht.

Renditevergleich ausgewählter Aktien 2021 vs. 2022

Auszugweise ein Einblick in die Performance des Jahres 2021 einiger der beliebtesten Aktien bei Privatanlegern.

Aktie Rendite 2021 Nvidia + 126 Prozent Tesla + 49 Prozent Shopify + 23 Prozent

Vergangenes Jahr folgte dann jedoch der tiefe Fall vieler Aktien und damit auch ein unschönes Erwachen. Dieselben Aktien, die die Depots ein Jahr zuvor noch beflügelten, mussten nun enorme Kursverluste hinnehmen. Beispielhaft zeigen dies die Renditen, der bereits zuvor genannten Aktien.

Aktie Rendite 2021 Nvidia - 52 Prozent Tesla - 69 Prozent Shopify - 75 Prozent

Steigende Zinsen und Inflation brachten die Aktien zu Fall. Und genauso schnell wie der Absturz der Aktien seinen Lauf nahm, änderten viele Investoren ihre Meinung. Kurzum war nicht mehr Wachstum, sondern Sicherheit und finanzielle Stabilität im Fokus der Anleger. Dividendentitel sind seitdem beliebter denn je. Die noch vor einem Jahr gehypten Wachstumstitel finden hingegen deutlich seltener den Weg in die Depots der Privatanleger.

Droht derselbe Anlagefehler noch einmal?

Doch Achtung: Anleger könnten nun den gleichen Fehler noch einmal begehen. Statt antizyklisch zu handeln, gehen sie erneut mit dem Zyklus: Sie kauften Tech-Aktien zu Höchstständen und kaufen nun die als sicher geltenden Value-Aktien. Kurzfristig betrachtet mag das sinnvoll sein, jedoch droht ein ähnliches Risiko wie bei den Wachstumswerten.

Denn angenommen die Inflation fällt dieses Jahr schneller als erwartet und die Notenbanken lockern ihre Zinspolitik, so könnten sich (abgestrafte) Wachstumswerte schnell wieder zu Outperformern entwickeln. Dies soll keine Vorhersage, sondern nur ein potenzielles Szenario darstellen. Genauso könnte es sein, dass Value-Aktien auch 2023 weiterhin die bessere Wahl für Investoren sein werden.

Wie 2021 und 2022 bewiesen haben, kann es für Investoren jedoch schmerzhaft enden, sich zu sehr auf eines der beiden Szenarien zu fokussieren. Für Anleger ist es daher wichtig die Diversifikation, unabhängig von der Marktphase, immer im Blick zu behalten. Ein Depot sollte im Idealfall stets für alle Eventualitäten aufgestellt sein. Daher gilt auch für 2023 weiterhin: Die Mischung macht’s!

Die passende Anlagestrategie finden

Wie die Verteilung zwischen Value- und Wachstums-Aktien dabei genau aussehen sollte, kann pauschal nicht beantwortet werden. Dies hängt von der persönlichen Risikopräferenz des jeweiligen Anlegers ab. Je risikoaverser der Anleger ist, desto höher sollten Value-Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen im Portfolio gewichtet werden. Dies führt zu geringerer Volatilität und damit zu mehr Stabilität auch in schwierigen Marktphasen. Bei der Auswahl einer Aktie sollte daher nicht nur das Unternehmen selbst analysiert werden, sondern stets auch beachtet werden, wie die jeweilige Aktie in das gesamte Portfolio passt.

Egal wie die Verteilung der Aktien aber letztendlich gewählt wird, Investoren sollten die Entwicklung des Depots stetig im Blick behalten und von Zeit zu Zeit gegebenenfalls rebalancen. In einem Börsenjahr wie 2021, in dem bestimmte Aktien auf neue Höchststände steigen und die vorhergesehene Gewichtung damit aus der Balance bringen, kann das Depot durch Gewinnmitnahmen und eventuelle Umschichtungen der Gewinne wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.

Wie wird das Börsenjahr 2023?

Wie das Börsenjahr 2023 verlaufen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand mit absoluter Sicherheit sagen. Es gibt sowohl Gründe für steigende als auch fallende Märkte.

Fest steht aber, wer die Tipps zur Diversifikation beherzigt, kann seine Risiken langfristig reduzieren und dem Börsenjahr 2023 deutlich entspannter entgegenblicken.

Unser Tipp

