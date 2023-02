BioAuxilium Research bringt neue THUNDER" TR-FRET Biomarker-Assay-Kits und einen verbesserten Assay-Entwicklungsservice für die Arzneimittelforschung auf den Markt

Auf der jährlichen Internationalen Konferenz und Ausstellung derGesellschaft für Laborautomation und Screening (Society for Laboratory Automation and Screening - SLAS)in San Diego, stellte BioAuxilium Research Inc., (ein Biotech-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, der biomedizinischen Forschungsgemeinschaft den Zugang zu vollständig validierten Assay-Kits zu erleichtern) die Erweiterung seines No-Wash THUNDER" zeitaufgelöste Förster-Resonanz-Energie-Transfer-Technologie (TR-FRET) Portfolio für zeitaufgelösten Förster-Resonanz-Energietransfer (TR-FRET) vor, durch die Einführung von sechs neuen Assay-Kits für die Biomarkerforschung, einem Reader Control Kit und einem verbesserten Assay-Entwicklungsservice für die Arzneimittelforschung.

BioAuxilium entwickelte die neuen Biomarker-Assays als Reaktion auf Kundenanfragen nach zuverlässigen zellbasierten Assays, die eine Alternative zu teuren Immunoassay-Plattformen wie anderen TR-FRET- und Bead-basierten Assay-Technologien darstellen. Das neue Angebot umfasst ein Panelvon sechs wichtigen Entzündungszytokinen der Maus (CCL-2/MCP1, IFN-beta, IFN-gamma, IL-2, IL-6 und TNF-alpha) und erweitert damit das Portfolio des Unternehmens auf insgesamt 100 zellbasierte Testkits (76 Zellsignalkinasen, 23 Biomarker und eincAMP Assay). Mit dem gebrauchsfertigenReader Control Kit können Benutzer in nur 10 Minuten die Eignung von TR-FRET-kompatiblen Mikroplatten-Lesegeräten zur Durchführung von Europium-basierten TR-FRET-Messungen beurteilen.

Der neueAssay-Entwicklungs-Service bietet drei Arten von kundenspezifischen Assay-Lösungen an: Markierung von Antikörpern mit BioAuxiliums firmeneigenen TR-FRET-Fluorophoren, kundenspezifische Assay-Entwicklungsdienste und kundenspezifische Kit-Entwicklungsdienste. Diese umfassenden und dennoch flexiblen kundenspezifischen Lösungen sind darauf ausgelegt, die Assay-Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig das Risiko, die Durchlaufzeit und die Kosten weiter zu reduzieren.

"BioAuxilium macht mit der Erweiterung des THUNDER" TR-FRET-Technologieportfolios weiterhin große Fortschritte, die auf der Kundennachfrage nach leistungsstarken, zuverlässigen und dennoch erschwinglichen Immunoassays beruhen", so Jaime Padros, PhD, Präsident, BioAuxilium Research. "Darüber hinaus ermöglicht uns unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Assays für die Arzneimittelforschung auf der Grundlage von TR-FRET, Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit und zu Preisen zu liefern, die für andere kundenspezifische Assay-Entwicklungsdienste unerreichbar sind."

BioAuxiliumsTHUNDER" TR-FRET Technologie ist eine robuste, proprietäre Plattform, die auf einem FRET-Paar mit verbesserter spektraler Kompatibilität und TR-FRET-Signal, besten Antikörperpaaren, die speziell für TR-FRET ausgewählt wurden, und einer Reihe von optimierten Lyse- und Assay-Puffern basiert. Darüber hinaus erleichtert das "Add-Incubate-Read"-Protokoll der Immunoassay-Plattform in Verbindung mit der vollständigen Kompatibilität mit verschiedenen TR-FRET-Readern rationalisierte Arbeitsabläufe und die Automatisierung für das Hochdurchsatz-Screening. Alle THUNDER" TR-FRET-Assays sind umfassend validiert, um Spezifität, Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten.

BioAuxilium ist ein privates kanadisches Biotechnologieunternehmen, das von erfahrenen Assay-Wissenschaftlern gegründet wurde. Es konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger und hoch validierter Assay-Kits, die die Arzneimittelentdeckung und Grundlagenforschung beschleunigen. Die Kits von BioAuxilium basieren auf der verbesserten proprietären THUNDER" TR-FRET-Technologie. Sie werden zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten und von informationsreichen Datenblättern und fachkundiger technischer Unterstützung begleitet. BioAuxilium bietet auch kundenspezifische Dienstleistungen bei der Assay-Entwicklung auf Vertragsbasis an. Die Produkte und Dienstleistungen sind direkt für Kunden in den USA und Kanada sowie über das internationale Vertriebsnetz des Unternehmens erhältlich.

Jaime Padros, Präsident 514-312-9033 ext. 101 jaime.padros@bioauxilium.com