Commerzbank: Noch im Abwärtstrend

Die Commerzbank hat in den letzten Jahren schwere Zeiten durchlebt, dies verrät auch der Verlauf des Charts. Seit Anfang 2012 hat sich jedoch die Abwärtsdynamik deutlich abgeschwächt, trotzdem fielen bis Mai 2020 Abschläge auf rund 2,80 Euro an. Erst seitdem hat sich der Verlauf innerhalb des längerfristigen Abwärtstrends stabilisiert und geradewegs an die obere Trendbegrenzung herangeführt. Die wirtschaftlich nicht überraschende Trendwende hat das Geldinstitut bravourös gemeistert und ist auch wieder profitabel unterwegs. Allerdings lässt sich dies am Kursverlauf noch nicht eindeutig ablesen, hierzu müsste noch größeres Vertrauen bei Anlegern aufgebaut werden. Dies kann eigentlich nur durch eine Beendigung des laufenden Abwärtstrends geschehen.

Aktie wird hochgekauft

Seit dem Eintritt der Commerzbank-Aktie in den DAX-Index sind viele Fonds und Gesellschaften dazu angehalten, das Papier in ihre Depots aufzunehmen, dies könnte der Commerzbank entsprechenden Auftrieb verleihen. Aber erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens oberhalb der Kursmarke von 12,00 Euro dürfte weiteres Aufwärtspotenzial auf mittelfristiger Ebene freigesetzt werden, Kursgewinne an 13,82 und darüber rechnerisch 17,92 Euro kämen dann nicht überraschend. Allerdings mahnt auch die steile Rallye seit Ende Dezember zur Vorsicht, hier könnte es im Bereich des weiter intakten Abwärtstrends zu Rücksetzern kommen, diese könnten auf 10,24 sowie darunter 9,65 Euro abwärts reichen. Längerfristig ergeben sich aber dennoch vielversprechende Handelsansätze, zumal die Bank wirtschaftlich immer besser dasteht.