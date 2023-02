DAX Wochenausblick: Geldpolitische Fragezeichen bleiben – Inflationsdaten im Fokus

Nachdem in der vergangenen Woche insbesondere Wirtschaftsdaten aus den USA die Gemüter erhitzten, dürften in den kommenden fünf Tagen die Veröffentlichung neuer Inflationszahlen für die Bundesrepublik Deutschland und die gesamte Eurozone im Rampenlicht stehen.

Unwägbarkeiten in puncto US-Geldpolitik bleiben bestehen

Übergeordnet sollten Investoren weiterhin mit Fragezeichen in puncto zukünftiger US-Geldpolitik zu kämpfen haben. Da der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für die USA 5,4 Prozent höher als vor einem Jahr lag, könnte die zuständige US-Notenbank Federal Reserve (Fed) unter Zugzwang setzen. Der Währungshüter strebt eigentlich ein Preisziel von 2,0 Prozent an.

Im Monatsvergleich kletterte der sogenannte PCE-Preisindex um 0,6 Prozent an und damit stärker als erwartet (0,4 Prozent).

Der wieder anziehende Preisdruck hatte den ohnehin schwelenden Zinsfantasien am vergangenen Freitag einen neuen Nährboden verliehen. In diesem Kontext wächst die Unsicherheit, wie es um die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik bestellt ist.

Auf der Notenbanksitzung Mitte März (21.-22.03) rechnen Marktteilnehmer derzeit mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte auf ein Band von 4,75-5,00 Prozent.