Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte er nach einem überraschend starken Anstieg von US-Verbraucherdaten 1,7 Prozent tiefer bei 15.209,74 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Investoren stehen die Auftragseingänge langlebiger Güter aus den USA. Bei den Unternehmen legen der Augsburger Immobilien-Investor Patrizia, der Online-Broker FlatexDegiro und der Schweizer Augenheilkonzern Alcon nach Börsenschluss Jahreszahlen vor.

Außerdem wird die Commerzbank-Aktie nach knapp viereinhalb Jahren wieder auf der Dax-Tafel zu finden sein. Die Bank, einst Gründungsmitglied des deutschen Leitindex, ersetzt den deutsch-amerikanischen Industriegasekonzern Linde. Linde, bislang der schwerste Dax-Wert, zieht sich von der Frankfurter Börse zurück und ist künftig nur noch in New York gelistet. In den Nebenwerteindex MDax rückt anstelle der Commerzbank der Windanlagenbauer Nordex nach, den im SDax wiederum der Finanzinvestor Deutsche Beteiligungs-AG ersetzt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.209,74

Dax-Future

15.269,00

EuroStoxx50

4.178,82

EuroStoxx50-Future

4.203,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.816,92 -1,0 Prozent

Nasdaq

11.394,94 -1,7 Prozent

S&P 500

3.970,04 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.423,96 -0,1 Prozent

Shanghai

3.256,89 -0,3 Prozent

Hang Seng

19.870,25 -0,7 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)