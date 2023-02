Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 134,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,52 Prozent. Auch in anderen Euroländern verlief der Handelsauftakt ruhig.

Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer auf Stimmungsdaten aus der Eurozone sowie Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) achten. In den USA geben die Aufträge für langlebige Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. Außerdem werden Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet./bgf/mis