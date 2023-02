EQS-News: VisionHealth wirbt 3 Mio. Euro ein zur Finanzierung von großer COPD- und Asthma-Studie für Marktvorbereitung von Kata®, die digitale Therapieunterstützung zur Optimierung der Inhalationsbehandlung

EQS-News: VisionHealth GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

VisionHealth wirbt 3 Mio. Euro ein zur Finanzierung von großer COPD- und Asthma-Studie für Marktvorbereitung von Kata®, die digitale Therapieunterstützung zur Optimierung der Inhalationsbehandlung



27.02.2023

VisionHealth wirbt 3 Millionen Euro ein zur Finanzierung von großer COPD- und Asthma-Studie für Marktvorbereitung von Kata®, die digitale Therapieunterstützung zur Optimierung der Inhalationsbehandlung

DB Speciality Invest, eine Beteiligungsgesellschaft von Dr. Dietrich Bruchmann, investiert in VisionHealth

Mittel werden für Genehmigungsverfahren in EU und US, sowie für den Markteintritt der Kata® App in Deutschland und weiteren europäischen Märkten genutzt

München, 27 Februar, 2023 – Die VisionHealth GmbH, Pionier für digitale Unterstützung bei der Inhalationstherapie zur Behandlung von chronischen Atemwegserkrankungen, berichtet über den erfolgreichen Abschluss einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde über 3 Millionen Euro durch die DB Speciality Invest GmbH & Co. KG, Neu-Ulm. Eigentümer dieser Beteiligungsgesellschaft ist der Life-Science-Unternehmer Dr. Dietrich Bruchmann, Gründer und Geschäftsführer der Nuvisan Pharma Holding GmbH, einem renommierten und voll integrierten Auftragsforschungsunternehmen in Neu-Ulm. Als erfolgreicher Unternehmensgründer und aufgrund seiner früheren Führungspositionen mit Fokus auf M&A und Business Development bei ADCURAM, DuPont und Hoechst verfügt Dr. Dietrich Buchmann über umfangreiche unternehmerische Erfahrung. Er wird einen Sitz im Beirat von VisionHealth einnehmen.

Das frische Kapital wird zur Finanzierung einer zweiten, größeren Studie verwendet, damit VisionHealth den Entscheidungsträgern und Ärzten noch stärkere wissenschaftliche Evidenz zur Verfügung stellen kann für die Bewertung und potenzielle Empfehlung von Kata®, ein Medizinprodukt der Klasse IIa (CE, MDR). Die Studie mit rund 120 Patienten, die an chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD leiden, ist als randomisiert kontrollierte, multizentrische Studie über den Zeitraum von einem Jahr konzipiert. Sie wird die Grundlage schaffen für den Marktzugang von Kata® in Deutschland, weiteren EU-Ländern und möglicherweise in den USA. Gleichzeitig arbeitet VisionHealth an strategischen Partnerschaften, um international zu wachsen und seine proprietäre Kata®-Technologieplattform an die spezifischen Bedürfnisse der Industrie anzupassen.

Dr. Dietrich Bruchmann, Gründer und CEO der Nuvisan Pharma Holding Gruppe, sagte: "Ich bin schon gespannt zu sehen, wie sich das Potenzial von Kata® entfalten wird, wenn sich der Zugang für Asthma- und COPD-Patienten verbessert. Als Leiter einer CRO, die im Bereich der Atemwegserkrankungen tätig ist, war ich auch von der Anwendung der App Kata® Clinical in klinischen Studien fasziniert: Die fehlerhafte inhalative Aufnahme von Therapeutika kann ein großer Fehlerfaktor sein. Wenn man jeden Patienten mit der App individuell dabei unterstützt, den Inhalator richtig anzuwenden, verbessert das nicht nur die Ergebnisse im Alltag der Patienten, sondern auch die Qualität der klinischen Studienergebnisse und sichert so den maximalen Nutzen der Therapie."

Dr. Sabine Haeussermann, CEO und Gründerin von VisionHealth, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir die sehr positiven Ergebnisse, die wir aus unserer Machbarkeitsstudie erhalten haben, mit weiteren Daten zur Effizienz von Kata® untermauern können. Mit über 2.400 Nutzern seit der ersten Veröffentlichung haben uns beeindruckende 83,3 % mitgeteilt, dass sie die Kata®-App auch in Zukunft nutzen möchten; eine ähnliche Anzahl von Nutzern würde die App Freunden mit Atemwegserkrankungen empfehlen. Es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie wir einen Unterschied für die Patienten machen und die Gesundheitsergebnisse verbessern können. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer Aktionäre und unseres neuen Investors, Dr. Buchmann von Nuvisan, sehr!"

VisionHealth‘s DTx-App Kata® ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse IIa (MDR) und gehört zu den 15 % der Medizinprodukte in Europa, die frühzeitig von der MDD zur MDR übergegangen sind. Die Kata®-App leitet Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) an, ihre Inhalationstechnik zu verbessern, was zu einer besseren Medikamentendeposition in der Lunge führt. Die Durchführung des Inhalationsprozesses ist fehleranfällig: Studien haben Fehlerquoten zwischen 32 und 100 % gezeigt.1,2,3,4,5 Dies führt zu einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf, weil eine zu geringe Wirkstoffdeposition in der Lunge letztlich mehr Komplikationen und Exazerbationen bei den häufigsten chronischen Lungenerkrankungen, wie Asthma bronchiale und Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD), auslöst.6 Vor allem bei COPD ist nachgewiesen, dass jede Exazerbation zu einem unwiederbringlichen Verlust an Lungenfunktion führt.7 Bessere Krankheitskontrolle mit weniger Exazerbationen und in der Folge weniger Krankenhausaufenthalten könnten zu massiven Kosteneinsparungen in den öffentlichen Gesundheitssystemen führen.6 Die Kata® App kontrolliert die therapeutische Inhalation und gibt den Patienten zu jeder Inhalation konkretes Feedback. Die App nutzt Künstliche Intelligenz, um die Patienten so zu unterstützen, dass die richtige Medikamentendosis die Lunge erreicht. Weltweit könnte Kata® die Therapie von etwa 250 Millionen Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen unterstützen, darunter etwa 8,9 Millionen in Deutschland.8,9



Über VisionHealth

Die VisionHealth GmbH ist Pionier im Bereich digitale Therapieunterstützung bei respiratorischen Erkrankungen. Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und ausgewählten Industriepartnern, Experten aus Medizin und IT, entwickelt VisionHealth innovative und einzigartige digitale Gesundheitslösungen, die nachhaltige Verbesserungen der bestehenden Therapiestandards für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen, wie Asthma und COPD, ermöglichen. Das private Unternehmen mit Sitz in München wurde 2017 von Spezialisten in der Inhalationstherapie gegründet. Die Investoren sind Business Angels oder Privatinvestoren mit langjähriger Branchenexpertise insbesondere bei inhalativen Therapien. www.visionhealth.gmbh

Über Kata®

Kata® ist eine von VisionHealth entwickelte Plattform zur Unterstützung der Inhalationstherapie, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Das Ziel der Kata®-App für Patienten ist es, die medikamentöse Inhalationstherapie bei chronischen Lungenerkrankungen durch digitale Unterstützung zu optimieren. Mit Augmented Reality kann die Smartphone-Kamera unmittelbar Feedback und Korrektur geben. Klinische Untersuchungen zeigen, dass Patienten ihre notwendige und regelmäßige Inhalation aufgrund mangelnder Therapieadhärenz oder mangelnden Wissens häufig nicht korrekt durchführen. Infolgedessen gelangen die verordneten Medikamente nicht in ausreichender Dosierung in die Atemwege. Eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte zur Medikamenteninhalation erhöht den Schulungsaufwand für Ärzte und Patienten und macht eine Therapieüberwachung nahezu unmöglich. Dieses Problem betrifft weltweit rund 250 Millionen Menschen, die an chronischen Atemwegserkrankungen leiden und denen Kata® dringend benötigte Hilfe bieten könnte. Kata® ist eine proprietäre Plattformanwendung, die eine völlig neuartige und einzigartige Kombination aus Künstliche Intelligenz (KI) und Computeranimation bietet. Kata® zählt zu den ersten digitalen Anwendungen, die eine Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse IIa erhalten hat. Der Schutz der sensiblen Patientendaten wird durch ein zertifiziertes ISMS und das verbesserte Qualitätsmanagementsystem von VisionHealth gewährleistet.

Eine modifizierte Kata®-App für klinische Studien (Kata® Clinical) kombiniert Daten- und Patientenmanagement, um Teilnehmererfahrung und gleichzeitig die Studienergebnisse zu verbessern. Kata® Clinical kann spezifisch an die Bedürfnisse der jeweiligen Studie angepasst werden. Dadurch können Datensammlung und -management effizienter durchgeführt werden und sind die Automatisierung weniger fehleranfällig. Kata® Clinical wurde 2021 eingeführt und hat in einer klinischen Studie mit der sterna biologicals GmbH, Marburg, Deutschland, überzeugt. Kata® Clinical ist auch Teil des Angebotsportfolios mehrerer CROs, darunter Alcedis, Kottmann und Labcorp.

www.kata-inhalation.com

Kontakt

Dr. Sabine Häußermann | CEO | +49 151 701 865 89 | haeussermann@visionhealth.gmbh

VisionHealth GmbH | Landsberger Str. 72 | 80339 München

Medien Kontakt

MC Services AG

Katja Arnold / Dr. Brigitte Keller

+49 89 210228 0

visionhealth@mc-services.eu

