Finanzministerium - Noch keine Entscheidung zu Post-Aktien

Berlin (Reuters) - Zum Aufbau eines Kapitalstocks für die geplante Aktienrente gibt es dem Bundesfinanzministerium zufolge noch keine Entscheidung über dessen Bestückung.

"Der Gesetzentwurf liegt nicht vor", erklärte ein Sprecher am Montag. Dort müsse zunächst entschieden werden, ob Sacheinlagen möglich seien. Danach müsste über Beteiligungen entschieden werden.

Das Ministerium reagierte damit auf einen Medienbericht, nach dem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Aktienanteile des Bundes an der Deutschen Post in den Sonderfonds übertragen will. An der Deutschen Post hält der Bund über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gut 20 Prozent der Anteile. Da es weder Entscheidungen über Sacheinlagen noch über Beteiligungen gebe, sei der Bericht des digitalen Mediendienst Table Media "gegenstandslose Spekulation", so der Sprecher des Ministeriums.

Andere Unternehmensbeteiligungen kommen eher nicht für ein solches Manöver infrage, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Unternehmens- und Ministeriumskreise. Die Deutsche Telekom gilt als Teil der kritischen Infrastruktur, die Commerzbank würde derzeit zu wenig abwerfen. Zu Handelsbeginn notierte die Post-Aktie unverändert bei minus 1,2 Prozent.

