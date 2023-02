Kursanstiege am Montag für Verbund

Die Verbund-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Plus. Zum Eröffnungskurs von 79,15 € konnte Verbund heute erfreuliche 2,28% zulegen, um bei 80,90 € zu schließen.

Zwar wurde der Tiefstkurs von gestern heute noch einmal unterboten, dafür ging es aber insgesamt bergauf. Teilweise notierte die Verbund Aktie schon über dem vorigen Höchstkurs.

Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Stückpreis bei 78,75 €. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Verbund-Aktie um dramatische -20,61% abwärts.