Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Bundeshaushalt

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Bundeshaushalt:

"Eine wachsende Wirtschaft sorgt in der Kombination mit weiterhin hohen Inflationsraten und guten Lohnabschlüssen für kräftig steigende Steuereinnahmen. Dennoch sind die Spielräume begrenzt, weil die Schuldenbremse wieder gilt und Rücklagen aufgebraucht sind. Die Ampelparteien müssen also das erste Mal das tun, was sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben: Prioritäten setzen und sparen. Kein Wunder, dass es bei den Verhandlungen über die Eckwerte für den Haushalt 2024, die nun in die heiße Phase gehen, kracht."/be/DP/he