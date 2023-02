TEAMVIEWER - Es gäbe schon noch Kursziele auf der Oberseite

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 15,250 € (XETRA)

Nach der Bodenbildung bei rund 8,00 EUR und dem Anstieg über die mittelfristige Abwärtstrendlinie, hatte sich die Teamviewer-Aktie im Dezember bis an den Widerstand bei 13,60 EUR nach oben gearbeitet. Dort begann eine Konsolidierungsphase, die von immer größeren werdenden Bewegungsamplituden gekennzeichnet war und erst mit der Verteidigung des Supports bei 11,64 EUR und durch die positive Reaktion in Folge der guten Quartalszahlen zu Gunsten der Bullen aufgelöst wurde.

Der enorme Kurssprung von Anfang Februar führte auch direkt an die 76,4 %-Projektion der Rally von Oktober bis Mitte Dezember bei 15,74 EUR. Hier stoppte der Anstieg und bestätigte so das Zwischenziel. Sollten die Bullen die Marke jetzt also aus dem Weg räumen, wäre der Weg für eine Kaufwelle bis zur 100 %-Projektion bei 17,02 EUR als nächsthöherem Ziel frei. Das Hoch vom Februar dürfte die Bullen in diesem Fall nur kurz abbremsen. Mittelfristig könnte die Rally sogar an das Kursziel bei 18,80 EUR führen.

Sollte die Aktie dagegen im Rahmen einer Gegenbewegung deutlicher unter 14,40 bis 14,59 EUR fallen, wäre vor der nächsten Aufwärtsphase noch mit einer Korrektur bis 13,60 EUR zu rechnen. Erst darunter müsste man sich auf eine längere Abwärtsphase einstellen.

Teamviewer Chartanalyse (Tageschart)

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: TEAMVIEWER AG INH O.N.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)