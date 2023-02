Tesla-Aktie: Der 1. März 2023 wird vielleicht der wichtigste Tag des Jahres

Ob man Elon Musk mag oder nicht: Er schafft es immer wieder, seinen Elektroauto-Hersteller Tesla (WKN: A1CX3T) und die Tesla-Aktie im Gespräch zu halten.

Aktuell ist die Tesla-Aktie vor allem aufgrund des bevorstehenden Investor Day am 1. März im Gespräch. Der Grund: Elon Musk hat angekündigt, dass er den dritten Teil seines Tesla-Masterplans enthüllen wird.

Worum wird es bei dem heiß erwarteten Event am kommenden Mittwoch gehen? Werfen wir einen Blick auf das, was bekannt ist.

Die Historie der Tesla-Masterpläne

Den ersten Tesla-Masterplan veröffentlichte Elon Musk bereits 2006:

Einen Sportwagen bauen. Die Einnahmen nutzen, um ein erschwinglicheres Auto zu bauen. Diese Einnahmen nutzen, um ein noch erschwinglicheres Auto zu bauen. Derweil auch Optionen zur emissionsfreien Energiegewinnung anbieten.

Rückblickend betrachtet liest er sich tatsächlich wie eine Kurzzusammenfassung der Geschichte des Elektroautoherstellers. Denn heute hat (oder hatte) Tesla all diese Dinge in seinem Produktportfolio.

Zehn Jahre später folgte der zweite Masterplan:

Atemberaubende Solardächer mit voll integriertem Batteriespeicher entwickeln. Die Produktpalette auf alle großen Fahrzeugsegmente erweitern. Selbstfahrende Autos entwickeln, die zehn Mal sicherer fahren als ein Mensch. Teslas sollen als Robotaxis fungieren und für den Besitzer Geld verdienen.

Tesla ist all diese Punkte angegangen, aber hat noch keinen wirklich abgeschlossen. Aus der Ankündigung des dritten Masterplans leiten die Bullen nun ab, dass Elon Musk das Erreichen all dieser Ziele als ausgemachte Sache ansieht. Die Bären sehen es eher als Ablenkungsmanöver oder als Eingeständnis, dass der zweite Masterplan nicht erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Masterplan Nummer drei

Elon Musk hat bereits verraten, worum es bei der dritten Auflage des Tesla-Masterplans grob gehen wird: Nämlich um den Weg hin zu einer Zukunft mit nachhaltiger Energie. Es solle ein positives Event werden, sagte der CEO, das sich an alle Menschen und alles Leben auf der Erde richte.

Um diese positive, nachhaltige Zukunft auf der Erde zu schaffen, ist laut Elon Musk vor allem eine Skalierung auf „extreme Größe“ – in Bezug auf Fahrzeug- und Batterieproduktion – entscheidend. Auch künstliche Intelligenz spielt eine Rolle in den Plänen des Milliardärs.

Aber Investoren der Tesla-Aktie wünschen sich handfeste News: neue Produkte, neue Fabriken, neue Technologien. Wie sieht es damit aus?

Wird Elon Musk neue Tesla-Modelle vorstellen?

Es ist unklar, ob wir am 1. März ein neues Elektroautomodell aus dem Hause Tesla zu Gesicht bekommen. Aber was es definitiv geben wird, sind neue Details zur kommenden Fahrzeuggeneration. Das bestätigte Tesla in seinem Jahresbericht am 25. Januar.

Aller Voraussicht nach wird es sich um ein Fahrzeug handeln, das stark auf autonomes Fahren zugeschnitten ist: Pedale und ein Lenkrad werde man darin nicht finden, so Elon Musk im letzten Jahr. Wir wissen jedoch nicht, um was für eine Art Modell es sich handelt. Viele Tesla-Fans wünschen sich einen Kleinwagen in einer Preisspanne von rund 25.000 US-Dollar. Schon mehrmals teaserte Tesla die Entwicklung eines solchen Fahrzeugs an. Das Gleiche gilt aber auch für ein Modell im Van-Format.

Es bleibt spannend, welche der beiden Optionen Tesla nun verfolgt – oder ob Investoren der Tesla-Aktie am 1. März sogar beides zu Gesicht bekommen!

Worauf Tesla-Investoren achten sollten

Obwohl das grundsätzliche Thema des Events bekannt ist, gibt es also noch viele Fragezeichen, die Elon Musk wohl erst am 1. März lüften wird. Aber worauf sollten interessierte Investoren der Tesla-Aktie, die das Event online verfolgen, achten?

Elon Musk wird sich gut überlegen, was er zum Thema autonomes Fahren zu sagen hat. Obwohl die Tesla-Technologie in den letzten Jahren großartige Fortschritte gemacht hat, war der CEO mit seinen Prognosen stets viel zu optimistisch. Sollte er nun tatsächlich eine Fahrzeugplattform vorstellen, die ohne Lenkrad und Pedale konzipiert ist, wäre das eine beeindruckende Bekundung seiner nach wie vor hohen Zuversicht. Das autonome Fahren ist ein Multimilliardenmarkt – und somit eine Riesenchance für die Tesla-Aktie, sollte das Unternehmen bei der Kommerzialisierung von selbstfahrenden Autos vorne mit dabei sein.

Spannend wird außerdem sein, was Elon Musk zum Wachstum des Elektroauto-Business und der Energiesparte zu sagen hat. Wird der CEO seine bisherigen Prognosen bestätigen, die für das Fahrzeuggeschäft ein Wachstum von rund 50 % im Jahr und für Batteriespeicher und Solarprodukte sogar eine noch steilere Wachstumsrate in Aussicht stellen? Nach den Sorgen der Anleger in den letzten Quartalen rund um die Nachfrage wäre das ein starkes Signal.

Außerdem sollten Investoren die Ohren spitzen, wenn es um kommende Batterietechnologien, effizientere Produktionsverfahren und den Bezug von Rohstoffen wie Lithium und Nickel geht.

Fazit

Der Investorentag der Tesla-Aktie am 1. März hat das Potenzial, zu einem Riesenevent zu werden, auf den Anleger eines Tages zurückblicken wie wir heute auf die Enthüllung des allerersten Masterplans vor 17 Jahren.

Elon Musk hat vor großen Tesla-Events der letzten Jahre oft zur Mäßigung gemahnt und betont, es gehe hauptsächlich um das Anwerben talentierter Mitarbeiter. Das scheint dieses Mal anders zu sein und verstärkt die Dramatik rund um das Event weiter.

Mal sehen, womit uns Tesla am 1. März überraschen wird!

