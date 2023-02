Börse am Morgen: Bayer-Aktie im Fokus

De Dax startete zunächst schwächer in den Handel und setzte unter die 15.300er Marke zurück, konnte sich allerdings noch in der ersten Handelsstunde stabilisieren und das Gros der Eröffnungskurslücke vom Handelsbeginn wieder schließen.

Bayer erhöht die Dividende

Der Konzern konnte in einen Konzernumsatz von 50,70 Mrd. EUR erzielen nach 44,08 Mrd. EUR im Vorjahr. Beobachter hatten im Schnitt 50,79 Mrd. EUR prognostiziert. Das bereinigte EBITDA stieg von 11,18 Mrd. EUR auf 13,51 Mrd. EUR. Zudem soll die Dividende je Aktie von 2 auf 2,40 EUR angehoben werden. Die Bayer-Aktie reagierte am Dienstag zunächst dennoch negativ.

An der Dax-Spitze profitierten die Anteilscheine von Adidas mit plus 1,3 Prozent von Analystenlob: Zwei Banken hatten sich positiv zu dem Sportartikelhersteller geäußert. Der Markt sei mit Blick auf die Profitabilität des Unternehmens zu vorsichtig geworden, schrieb etwa Analyst Graham Renwick von Berenberg. 2023 sollte es zwar noch Gegenwind geben, aber der neue Chef Björn Gulden habe mit dem neuen Ausblick reinen Tisch gemacht. Zudem habe er den Ruf, weniger zu versprechen als zu erreichen. Mit der richtigen Strategie und deren Umsetzung sowie Investitionen sei Adidas in einer guten Ausgangsposition für das wichtige Sportjahr 2024.

Im MDax waren die Papiere von Aixtron mit einem Plus von knapp zehn Prozent der klare Favorit. Der Halbleiter-Ausrüster will nach Belastungen durch Lieferverzögerungen das Wachstum im neuen Jahr beschleunigen.