Cavli Wireless präsentiert auf der Embedded World 2023 in Deutschland das extrem kostengünstige CAT1.bis-Modul C16QS

Das C16QS ermöglicht erschwingliche und leistungsstarke Lösungen für eine beschleunigte Einführung des Mobilfunk-IoT

Cavli Wireless wird auf der Embedded World 2023 vertreten sein, die vom 14. bis zum 16. März 2023 in Nürnberg (Deutschland) stattfindet. Auf der Veranstaltung, die als größte Fachmesse für Embedded-Technologien bekannt ist, werden verschiedene elektronische Systeme, Lösungen für verteilte Intelligenz, Technologien für das Internet der Dinge (IoT), Energieeffizienz-Lösungen und vieles mehr vorgestellt. Cavli präsentiert seine IoT-Konnektivitätslösungen in Halle 3, Stand 3-328.

Introducing The Cavli C16QS - The World's Most Affordable LTE CAT1.bis Cellular IoT Module @ EW23 (Graphic: Business Wire)

Das prominenteste Ausstellungsstück auf dem Cavli-Stand wird das gerade erst auf den Markt gebrachte Cavli C16QS sein, ein integriertes Single-Mode-LTE-CAT1.bis-Mobilfunkmodul, das auf 3GPP Release 14 basiert und über eine integrierte eSIM sowie eine GNSS-Funktion verfügt. Das Cavli C16QS bietet OEMs, die IoT-Lösungen implementieren, außerdem die Möglichkeit, die anfänglichen Hardwarekosten zu senken, denn die effiziente Preisgestaltung für das Modul macht es zur weltweit erschwinglichsten LTE-CAT1.bis-Lösung auf dem Markt. Die integrierte eSIM in Verbindung mit Cavli Hubble Global Connectivity stellt sicher, dass das Modul weltweit eingesetzt werden kann, was es zu einer idealen Lösung für die Bereich Logistik, Automotive, Fahrzeugverfolgung und vieles mehr macht.

Die Funktion "Hubble Stack Intelligence" ermöglicht die Ferndiagnose, Überwachung und Fehlersuche am C16QS über Hubble Lens, eine fortschrittliche Ferndiagnosefunktion der Hubble-IoT-Plattform von Cavli. Durch diese Funktion entfällt die Notwendigkeit physischer Eingriffe, was eine effiziente IoT-Skalierung ermöglicht. Im Rahmen seiner robusten Partnerschaften mit Netzbetreibern in der EU hat Cavli außerdem eine umfassende, europaweite Präsenz mit seinen lokalen LTE- und LTE-M-Konnektivitätslösungen erreicht und damit neue Branchenstandards in puncto Servicequalität und Preisgestaltung gesetzt.

Cavli Wireless wird auch die Flaggschiff-Module der C-Serie für das Mobilfunk-IoT mit LPWAN-Unterstützung und Breitband-Konnektivität ausstellen, die eine breite Palette von Optionen in Bezug auf Platzbedarf, Energieverbrauch und Netzwerkfähigkeiten bieten. Dies macht die smarten Cavli-Module zu einer passenden Wahl für alle Lösungen, die die Kunden implementieren möchten. Das Lösungsexpertenteam von Cavli wird auch Live-Vorführungen des Hubble Tech Stack präsentieren und den Standbesuchern eine kostenlose Lösungsberatung bieten. Die Teilnehmer können hier einen Termin mit dem Beraterteam vereinbaren: https://www.cavliwireless.com/engagements/product-and-solution-guides.html

"Als wichtigste Fachveranstaltung für Technologieunternehmen weltweit ist die Embedded World 2023 für uns die perfekte Plattform, um unsere branchenführenden Mobilfunk-IoT-Lösungen vorzustellen. Wir von Cavli Wireless sind gespannt darauf, auf dieser renommierten Veranstaltung mit Branchenführern zusammenzukommen und unser Engagement für die Demokratisierung des Internets der Dinge zum Ausdruck zu bringen", kommentierte Tarun Thomas George, Chief Operating Officer von Cavli Wireless.

Über Cavli Wireless

Cavli Wireless ist ein Hersteller von Cellular-IoT-Modulen, der IoT-Konnektivität und Datenmanagement auf einer einzigen Plattform vereint. Das Unternehmen entwickelt und fertigt smarte Mobilfunk-IoT-Module in Industriequalität, die die Zuverlässigkeit von Geräten verbessern und Entwicklungsprozesse für verschiedene Anwendungen beschleunigen. Die smarten Mobilfunkmodule von Cavli sind mit einer integrierten eSim-Funktionalität mit globaler Mobilfunkkonnektivität ausgestattet, die für Anwender erschwingliche globale Datentarife, vereinfachtes Gerätemanagement und zentralisiertes Abonnementmanagement durch die proprietäre cloud-basierte Plattform Cavli Hubble ermöglicht.

Über die Embedded World

Die Embedded world Exhibition&Conference in Nürnberg bietet der Embedded-Community Jahr für Jahr die Möglichkeit, sich über Innovationen zu informieren, Ideen auszutauschen und wertvolle Kontakte zu pflegen und aufzubauen. Die Aussteller stellen den neuesten Stand der Technik in allen Bereichen der Embedded-Technologien vor, von Komponenten, Modulen und Komplettsystemen über Betriebssysteme und Software bis hin zu Hardware- und Software-Tools sowie Dienstleistungen rund um Embedded-Systeme.

