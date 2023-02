Dax-Anleger ziehen die Köpfe ein - Bayer schreckt mit Ausblick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der Erholung zum Wochenstart haben Dax-Anleger wieder den Rückzug angetreten.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,6 Prozent auf 15.292 Punkte nach. "Angesichts der weiterhin über den Köpfen der Anleger schwebenden Zinsangst scheint die Risikobereitschaft gering zu sein", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Trotz des freundlichen Wochenauftakts blieben die Investoren verunsichert.

Bayer schreckte die Anleger mit einem erwarteten Ergebnisrückgang in diesem Jahr. Die Anteilsscheine des Pharma- und Agrarkonzerns gaben in den ersten Handelsminuten mehr als vier Prozent nach und waren damit der größte Dax-Verlierer. Das in Aussicht gestellte bereinigte Ergebnis von 12,5 bis 13 Milliarden Euro liege unter den Erwartungen, konstatierten die Analysten von Jefferies. Nach zwei Jahren mit deutlichem Wachstum rechnet Bayer für 2023 zudem nur noch mit einem leichten Umsatzzuwachs. Spezialanlagenbauer Aixtron überzeugte die Anleger dagegen mit seinen Aussichten: die Titel schossen mehr als zehn Prozent nach oben.

