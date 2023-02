Deutsche Einfuhrpreise sinken zum Vormonat das fünfte Mal in Folge

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Importe nach Deutschland haben sich zum Jahresauftakt erneut verbilligt.

Die Einfuhrpreise sanken im Januar um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit das fünfte Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet. Für den Rückgang sorgte vor allem günstigere Energie: Deren Einfuhr verbilligte sich zum Dezember um 8,9 Prozent. Da die deutsche Wirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, kommen sinkende Einfuhrpreise verzögert auch bei den Verbrauchern an.

Wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs haben sich die Importe nach Deutschland im vergangenen Jahr im Schnitt um 26,3 Prozent verteuert und damit so stark wie seit 1974 aufgrund der ersten Ölkrise nicht mehr. Seit September allerdings lässt der Inflationsdruck merklich nach. Im Vergleich zum Januar 2022 lagen die Einfuhrpreise Anfang dieses Jahres insgesamt nur noch 6,6 Prozent höher.

