Ein guter Dienstag für Mayr-Melnhof Karton

Heute lief es gut für die Mayr-Melnhof Karton-Aktie.

Zum Eröffnungskurs von 158,60 € konnte Mayr-Melnhof Karton heute erfreuliche 1,02% zulegen, um bei 159,00 € zu schließen. Zeitweise stieg der Aktienkurs auf 159,60 €, der tiefste Stand wurde heute bei 156,40 € erreicht.

Offenbar etabliert sich bei Mayr-Melnhof Karton ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,94% an.

Der heutige ordentliche Gewinn bremst das Negativergebnis der letzten zwölf Monate ein wenig aus, Mayr-Melnhof Karton ist dennoch insgesamt um -4,22% abgerutscht.