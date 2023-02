Elon Musk wieder reichster Mensch der Welt

Starunternehmer

New York (dpa) - Dank eines kräftigen Kursanstiegs der Tesla-Aktie in diesem Jahr hat Starunternehmer Elon Musk den ersten Platz im Superreichen-Ranking «Bloomberg Billionaires» zurückerobert. Mit einem geschätzten Vermögen von zuletzt rund 187 Milliarden Dollar (176 Mrd Euro) zog der 51-Jährige wieder an Bernard Arnault vorbei, dem Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH. Der 73-jährige Franzose, der Musk vor zweieinhalb Monaten überholt hatte, brachte es der Rangliste nach zuletzt auf ein Vermögen von etwa 185 Milliarden Dollar.

Musks Reichtum steigt und fällt aufgrund seines großen Anteils an dem US-Elektroautobauer mit der Tesla-Aktie, die seit Jahresbeginn um fast 70 Prozent zugelegt hat. Beim Bloomberg-Rivalen «Forbes» lag Arnault am Dienstag jedoch noch vor Musk. Die Listen basieren aber ohnehin nur auf Schätzungen. Die Milliardärs-Charts bedienen sich zumeist öffentlich zugänglicher Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und anderen Luxusgütern. Die Angaben gelten als nicht exakt und sind teilweise auch umstritten.