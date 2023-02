EQS-News: ID Finance Investments, S.L.: ID Finance schließt das Jahr 2022 mit Rekordeinnahmen von 170 Millionen Euro ab

Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Anleihe

ID Finance Investments, S.L.: ID Finance schließt das Jahr 2022 mit Rekordeinnahmen von 170 Millionen Euro ab



ID Finance schließt das Jahr 2022 mit Rekordeinnahmen von 170 Millionen Euro ab 28. Februar 2023 – ID Finance, eines der am schnellsten wachsenden spanischen FinTechs, hat 2022 mit Rekordeinnahmen von 170 Millionen Euro abgeschlossen, entsprechend einem Jahreswachstum von 20 %, während der Nettogewinn um 17 % auf 7,4 Millionen Euro zunahm. MoneyMan Spain leistet den größten Beitrag zur Finanzierung der Gruppe Der wichtigste Treiber hinter der finanziellen Performance war die spanische Kreditplattform MoneyMan mit Einnahmen von 119 Millionen Euro und einem Nettoertrag von 10,4 Millionen Euro. In dieser Hinsicht blieb das Wachstum dieses Produkts nachhaltig mit einem Wachstum von 33 % im Vergleich zu 2021. Damit hat sich MoneyMan als die führende Marke für alternative Kreditvergabe in Spanien konsolidiert. ​ Das Kapital auf diesem Markt stieg trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit im Jahr 2022 auf 18,7 Millionen Euro, was zu einer starken Eigenkapitalquote von 24 % führte, die den Branchendurchschnitt von etwa 15 % übertraf. Exzellente Performance im Blick Die Gesamtkreditvergabe nahm weiter zu und erreichte einen Betrag von insgesamt 340 Millionen Euro, davon 240 Millionen Euro in Spanien. Unter Wahrung eines nachhaltigen Wachstums gelang es dem Team, die Akquisitionskosten im Vergleich zu 2021 um 20 % zu senken und damit geringere Kosten zu erreichen als je zuvor. Die Qualität der Kunden verbesserte sich weiter, mit einer 90-Tage-Ausfallquote von 9,2 % (ein Rückgang um 1,1 Prozentpunkte gegenüber 2021). Dieser Trend zeigt, dass sich die Wirtschaftlichkeit je Einheit bei MoneyMan Spanien deutlich verbessert hat. Zusammen mit der Stellung als erste Wahl auf dem Markt wird das zu einem weiteren erfolgreichen und profitablen Wachstum in diesem Jahr beitragen. Gestützt auf die starken Ergebnisse und die wachsende Nachfrage in Spanien hat ID Finance die Laufzeit seines 40 Millionen Euro Eurobond-Programms (ISIN: XS2231806394) erfolgreich ausgeweitet und bei den Anlegern breite Unterstützung gefunden. Das Unternehmen nahm außerdem mehrere Änderungen vor, um die Bedingungen für ein breiteres Publikum europäischer Anleger günstiger zu gestalten, darunter eine Senkung des Nennwerts von 100.000 Euro auf 1.000 Euro und die Einführung von finanziellen Auflagen, um die finanzielle Kontrolle für Investoren zu gewährleisten. Die Anleihen können an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Dazu erklärte Boris Batine, Mitgründer von ID Finance: „Ich bin sehr stolz auf das Team, das während des sehr herausfordernden Jahres ein starkes Wachstum erzielt und dabei die Rentabilität des Geschäfts gewahrt hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir 2023 auf diesem Erfolg aufbauen und noch stärkere Ergebnisse erreichen können“. Über ID Finance www.idfinance.com

ID Finance ist ein führendes Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in Spanien und Geschäften in Spanien und Mexiko. Sein Kernangebot richtet sich auf das Privatkundengeschäft und Finanzierungslösungen. Es gehört zu den wenigen kohlenstoffneutralen Finanztechnologie-Unternehmen in Spanien und Mexiko. Das Unternehmen ist konstant rentabel und hat seit seinem Beginn 2015 etwa 10 Millionen Kreditanträge abgewickelt. In Spanien hat sich die alternative Kreditplattform von ID Finance in letzter Zeit als Marktführer konsolidiert und baut ihren Kundenstamm immer weiter aus. Außerdem hat ID Finance 2021 eine zusätzliche Financial-Wellness-Plattform Plazo auf den Markt gebracht, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, finanzielle Wellness zu erreichen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an: Katia Ballano Göring PR & Communications Manager ID Finance Plazo katia.ballano@idfinance.com +34 649 799 327

