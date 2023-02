Gewinne bei At & T

Auch wenn das Tradingvolumen für At & T vergleichsweise gering war, konnte der Preis heute zulegen.

Der Tagesgewinn von 0,40 € bei At & T entspricht einer Kurssteigerung von 1,29%. Diesen Zuwachs konnte die At & T-Aktie heute zwischen ihrem Vortagesschlusskurs von 30,90 € und ihrem Schlusspreis von 31,30 € verzeichnen.

Der letzte Aktienkurs des Tages war dann auch der höchste, am Ende stand die At & T-Aktie auf dem heutigen Höchstkurs. Die Freude bei At & T über den Kursgewinn an diesem Dienstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-1,12%) in Grenzen halten. Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Tags der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Ergebnis von -34,38% seit dem 01.03.2022.