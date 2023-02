Gewinne bei Verbund

Der Stückpreis der Verbund-Aktie stieg heute an, begleitet von einem überdurchschnittlichen Tradingvolumen.

Startend mit 80,85 € ging es heute um 1,20 € merkbar nach oben. Bei einem Preis bei Börsenschluss von 82,10 € hatte das Wertpapier dann 1,48% gewonnen.

Halten war heute die richtige Strategie, die Aktie verabschiedete sich heute auf ihrem Höchstkurs.

Offenbar etabliert sich bei Verbund ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 2,28% an.

Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Tags der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Ergebnis von -22,55% seit dem 01.03.2022.