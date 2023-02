Kursgewinne bei Zumtobel Group

Der Stückpreis der Zumtobel Group-Aktie stieg heute an, begleitet von einem überdurchschnittlichen Handelsvolumen.

Bei Börsenschluss hatte das Wertpapier dann 0,69% zugelegt. Absolut bedeutete dies einen Zuwachs von 0,05 € gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 7,27 €.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 7,36 € für die Aktie bekommen können.

Offenbar etabliert sich bei Zumtobel Group ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,97% an.

Ungeachtet des heutigen merklichen Plus haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Zumtobel Group-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -8,50% eingebüßt.