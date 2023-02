Springer fordert bessere Zahlen bei "Bild" und "Welt" - Jobabbau ohne Details

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Beim Axel-Springer-Verlag kündigt sich ein deutlicher Jobabbau an.

Das Medienhaus peilt durch Investitionen und Einsparungen beim Personal mehr Gewinn bei seinen Zeitungen "Bild" und "Welt" an. "Um auch künftig wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, muss sich unser Ergebnis im deutschen Mediengeschäft in den nächsten drei Jahren um rund 100 Millionen Euro verbessern", schreibt Konzern-Chef und Großaktionär Mathias Döpfner in einer Mail an die Belegschaft, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Geschehen soll die Ergebnisverbesserung über Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen. "Wir werden gleichzeitig Arbeitsplätze aufbauen und abbauen", erläuterte Springer, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Dafür werde es ein Freiwilligenprogramm geben. "Betriebsbedingte Kündigungen versuchen wir zu vermeiden."

Döpfner hat wiederholt angekündigt, dass es bei dem Traditionsverlag mittelfristig keine gedruckte Zeitung mehr geben werde. "Die Zukunft von Axel Springer ist 'digital only'", sagte der seit 2002 amtierende Konzern-Chef jüngst im Reuters-Interview. Für Aufsehen in der Branche sorgen derzeit Pläne des RTL-Managements beim Traditionsverlag Gruner+Jahr, viele Zeitschriften einzustellen oder zu verkaufen. Dadurch sollen insgesamt rund 1000 Jobs wegfallen.

PRINT NOCH PROFITABEL - DIGITAL PUR DAUERT NOCH EINIGE JAHRE

Trotz des Fokus' auf mehr Digitalgeschäft sei Print heute noch profitabel und für Leserinnen und Werbekunden unverzichtbar, betonte Döpfner in der Mail. "Deshalb wird die komplette Umstellung auf Digital noch einige Jahre dauern." Man müsse sich darauf vorbereiten und die Transformation in Angriff nehmen. Hier könne künstliche Intelligenz helfen, den Journalismus zu unterstützen oder zu ersetzen. "Wir müssen uns deshalb auf das Recherchieren exklusiver Nachrichten, persönliche Anschauung in Reportagen sowie originäre Kommentierung und originelle Unterhaltung konzentrieren", kündigte der Springer-Chef an. Die journalistische Produktion hingegen werde zum Nebenprodukt, immer mehr technisch gestützt und automatisiert. "In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben." Döpfner begründete die angepeilten 100 Millionen Euro damit, "weil Umsatz und Gewinn und Kosten sich so entwickeln, dass wir mit 'Bild' und 'Welt' in wenigen Jahren in eine gefährliche Schieflage geraten würden, wenn wir nichts tun".

