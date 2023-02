TAGESVORSCHAU: Termine am 1. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Jahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen (8.30 Pk) 07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (detailliert) (7.00 Analystencall) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin Lagonda, Jahreszahlen 11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Pk zum Geschäftsbericht 22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Tesla, Investor Day USA: Pkw-Absatz 02/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/23 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Vans Jahr 2022 08:00 DEU: Reallöhne (endgültig) Q4/22 und Gesamtjahr 2022 08:00 DEU: Tarifindex Q4/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 01/23 09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/23 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/23 11:00 ITA: BIP und Staatsdefizit 2022 12:00 PRT: Industrieproduktion 01/23 14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 01/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesbank, Geschäftsbericht 2022 08:00 Destatis: Photovoltaik und Solar: Außenhandel, Produktion, installierte Anlagen, Leistung und Stromeinspeisung, Jahre 2018-2022 09:00 DEU: «Finanzplatztag» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt/M. 10:00 DEU: Zukunftstag Mittelstand mit den Bundesministern Volker Wissing (14.15), Christian Lindner (15.00) und Hubertus Heil (16.00) 11:00 DEu: Digitales Pressegespräch DIHK-Umfrage «Going International» 2023 In dem Pressegespräch präsentieren DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier und Freya Lemcke, Leiterin des Brüsseler DIHK-Büros, die Ergebnisse der Umfrage «Going international». 11:00 DEU: Online-Pk zum Programm der Intec - Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik 11:15 DEU: Pk Zentralverband des deutschen Handwerks zur Lage der Branche und der bevorstehenden Internationalen Handwerksmesse (8.3. bis 12.3.) 12:00 DEU: Zweite Konferenz des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (13.30 online) und den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer sowie Vertretern aus der Energiewirtschaft. 13:00 DEU: Bundestag mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in der Regierungsbefragung 13:45 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem lettischen Ministerpräsidenten Karins (Pk) DEU: Fortsetzung des internationalen Treffens der Luft- und Raumfahrtbranche «Aeronautics & Space Innovative Technology Summit (AITS)», Bremen IND: G20-Außenminister-Treffen in Indien, Delhi HINWEIS KOR: Börsenfeiertag

