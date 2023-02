Voestalpine kratzt am Zwölf-Monats-Hoch

Der Preis der Voestalpine-Aktie stieg heute an, begleitet von einem überdurchschnittlichen Tradingvolumen.

Mit einem Eröffungskurs von 34,16 € startend, ging es heute für die Voestalpine-Aktie um 0,68 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Zuwachs von 1,98%.

Halten war heute die richtige Strategie, die Aktie verabschiedete sich heute auf ihrem Höchstkurs.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,12% an.

Ein Wermutstropfen bleibt trotz des positiven Zwei-Tages-Trends doch: Auch wenn Voestalpine gestern einen Gewinn verzeichnen konnte, war es zeitgleich aber auch der tiefste Tagesabschluss der letzten 30 Tage. Treue Voestalpine-Anleger können sich übrigens zusätzlich freuen, denn die Aktie legte in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 18,15% zu.