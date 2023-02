MÜNCHEN (dpa-AFX) - In München sollen am Donnerstag und Freitag keine U-Bahnen, Trambahnen und nur ein Teil der Busse fahren. Die Gewerkschaft Verdi kündigte den Warnstreik am Dienstag gemeinsam mit Klimaaktivisten an. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet./ze/ruc/DP/zb