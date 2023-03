At&S im Aufwind

Der Aktienkurs für At&S konnte am heutigen Mittwoch zulegen, auch wenn das Marktinteresse eher geringfügig war.

Für die At&S-Aktie ging es am heutigen Mittwoch um 0,55 € nach oben. Zu ihrem Preis bei Börseneröffnung von 31,50 € legte sie gut 1,76%e zu, um bei 31,85 € zu schließen.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 32,25 € für das Wertpapier bekommen können. Die Freude bei At&S über das Plus an diesem Mittwoch dürfte sich nach dem Minus des Vortages (1,29%) in Grenzen halten. Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Tags der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Ergebnis von -29,06% seit dem 02.03.2022.