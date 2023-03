Deutsche Telekom - Drei Chartmuster für den Kursanstieg!

Im schwierigen Investmentjahrgang 2022 zählte das Papier der Deutschen Telekom zu den absoluten DAX®-Topperformern. In diesem Jahr setzt sich diese Erfolgsserie nahtlos fort, denn mit einem Kurszuwachs von 14 % wird die Wertentwicklung des Mutterindex (+ 10 %) erneut deutlich übertroffen. Charttechnisch eilt der Telekomtitel von einem 20-Jahres-Hoch zum nächsten. An dieser Stelle wollen wir nochmals auf die strategischen Kurstreiber eingehen. Zunächst ist in diesem Kontext die große, untere Umkehr seit Beginn des Jahrtausends zu nennen. Darüber hinaus bildete die Kursentwicklung von 2017 bis 2021 eine klassische Konsolidierungsflagge, deren Auflösung 2022 nochmals lehrbuchmäßig zurückgetestet wurde. Drittens etablierte die Aktie seit Ende 2020 eine Schiebezone zwischen 14,50 EUR und gut 19 EUR (siehe Chart). Unter dem Strich gibt es also drei unterschiedliche Antriebsfedern. Während sich das Anschlusspotenzial aus der zuletzt angeführten Formation auf rund 23,50 EUR taxieren lässt, eröffnen die beiden zuerst diskutierten Kursmuster sogar ein langfristiges, deckungsgleiches Kursziel von 25 EUR. Um die skizzierten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es in Zukunft, das Jahreshoch von 2022 bei 19,86 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.