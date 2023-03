Ein guter Tag für Uniqa Insurance Group: 0,99% bei Börsenschluss

Das Interesse der Börsenhändler war heute geweckt. Das Volumen bei Uniqa Insurance Group war stark überdurchschnittlich. Der große Aktienumsatz schlug sich dann in einem beachtlichen Plus nieder: 0,99% legte die Uniqa Insurance Group-Aktie heute zu, um bei 8,14 € zu schließen. Es wären auch größere Gewinne drin gewesen, für einige Zeit erreichte der Kurs sogar 8,24 €.

Offenbar etabliert sich bei Uniqa Insurance Group ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,13% an.

Der heutige Gewinn addiert sich zu den beträchtlichen Gewinnen von 17,97% der letzten zwölf Monate.