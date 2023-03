Insider - Tesla bereitet Überarbeitung seines "Model Y" vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Shanghai/San Francisco (Reuters) - Tesla will Insidern zufolge seinen Bestseller "Model Y" umfassend überarbeiten.

Die Änderungen, die bei Tesla unter dem Projektnamen "Juniper" geführt würden, beträfen sowohl den Innenraum als auch das Äußere des SUVs, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel sei es, dass das überarbeitete Auto ab 2024 produziert werde. Tesla äußerte sich zunächst nicht dazu. Das Unternehmen will Investoren noch am Mittwoch über seine Pläne informieren. Tesla-Chef Elon Musk hat angekündigt, dabei den dritten Teil seines "Masterplans" vorzustellen.

Unklar war zunächst, wie stark das Model Y verändert wird und welche Verbesserungen Tesla anstrebt. Das Model Y ist das am meisten verkaufte Auto des US-Herstellers. Es wurde 2020 am Markt eingeführt.

Der US-Elektroautobauer rüstet sein Werk in Shanghai bereits für eine überarbeitete Version seines Model 3 um, die unter dem Codenamen "Highland" geführt wird. Das Fahrzeug soll einem Insider zufolge im September in die Produktion gehen. Ziel sei es, Produktionskosten der Limousine zu reduzieren und das Fahrzeug zu modernisieren. Die gegenwärtige Version des Model 3 wurde 2017 auf den Markt gebracht. Tesla ist der führende Elektroautohersteller, gerät aber insbesondere in China zunehmend unter Druck. Analysten führen das auch auf die alternde Produktpalette zurück, welche nicht mehr die Ansprüche der Luxus-Kundschaft erfülle.

