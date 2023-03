Korrespondenten beklagen verschlechterte Arbeitsbedingungen in China

PEKING (dpa-AFX) - Die Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten in China haben sich weiter verschlechtert. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor drei Jahren "hat die Pressefreiheit im ganzen Land mit zunehmender Geschwindigkeit abgenommen", stellte der Club der Auslandskorrespondenten (FCCC) in China am Mittwoch nach einer jährlichen Erhebung unter seinen Mitgliedern fest. Alle 102 Journalistinnen und Journalisten, die sich an der Umfrage beteiligt haben, meinten, die Arbeitsbedingungen "entsprechen nicht internationalen Standards".

Knapp ein Drittel berichtete von Vorfällen, bei denen Reisen oder Interviews aufgrund offiziellen Drucks gestrichen werden mussten. 14 Prozent beklagten sogar, grob oder gewaltsam behandelt worden zu sein (Vorjahr: 12 Prozent). Gut ein Drittel (38 Prozent) berichtete, dass mindestens eine ihrer Quellen belästigt, festgenommen oder zum Verhör gebeten worden sei oder andere negative Konsequenzen erfahren habe, weil sie mit ausländischen Journalisten interagiert habe.

Der Korrespondentenclub sprach von einem "weiteren schweren und anstrengenden Jahr". Die Kontrollen der strengen Null-Covid-Politik, die erst im Dezember aufgegeben worden war, wurden demnach auch eingesetzt, um die Berichterstattung der Korrespondentinnen und Korrespondenten zu beschneiden./lw/DP/zb